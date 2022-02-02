СБУ викрила трьох неповнолітніх псевдомінерів на Черкащині: хотіли зірвати урок і розважитися

Підлітки замовляли "послуги" з "мінування" в закритих Telegram-каналах, якими керує країна-агресорка.

Служба безпеки України викрила ще трьох зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Псевдомінерами виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

Підлітки замовляли "послуги" з "мінування" в закритих Telegram-каналах, які, за свідченнями СБУ, країна-агресорка використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

Крім того, неповнолітні писали й уже викритому СБУ "мінеру", який не лише користувався закритими чатами в Telegram, а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення" на псевдомінування.

Як зазначають в СБУ, підлітки зізналися у вчиненому і пояснили, що "замінуваннями" прагнули зірвати навчальний процес та розважитися.

Під час обшуків за місцями проживання малолітніх зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у Telegram-чаті та відправлені повідомлення із замовленням на "мінування" об’єктів.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Підлітків перевіряють на причетність і до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

СБУ

СБУ

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні в останні місяці понад 70% дзвінків з інформацією щодо нібито замінування об'єктів надходять з території Російської Федерації та ОРДЛО, а ще 10% - з Республіки Білорусь.

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