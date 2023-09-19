СБУ викрила у Херсоні та Прикарпатті посадовців, які заробляли на ухилянтах

Посадоцям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. Спецслужба затримала заступника Херсонського військкома та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також читайте Як похолодання вплине на контрнаступ і яка зараз тактика в окупантів: розповів військовий ЗСУ

Херсон:

У Херсоні заступник начальника місцевого військкомату за гроші "допомагав" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів.Вартість корупційної "послуги" становила від 4,5 до 6 тис. доларів залежно від терміновості.

Як встановили спецслужби, за ці суми посадовець знімав з військового обліку через "непридатність" до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів. Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України.

"Для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші. Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників "на гарячому" під час отримання ними ще одного хабаря", - йдеться у повідомленні.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На Івано-Франківщині:

Також СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій. Він продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через "погане" здоров’я. Для цього посадовець "вписував" у висновки медогляду своїх клієнтів нібито "важкі діагнози". Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів США з однієї особи.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, у Львові блогер "засвітив" будівлю СБУ та закликав РФ вдарити по ній ракетами.

Читайте також: