СБУ викрила у Запоріжжі "любителя" власного рейтингу в Мережі: зафільмував ракетний обстріл міста

СБУ викрила у Запоріжжі "любителя" власного рейтингу в Мережі: зафільмував ракетний обстріл міста

У Запорізькій області Служба безпеки викрила "любителя" підняти власний рейтинг у соцмережах.

Чоловік зафільмував наслідків ракетних обстрілів по Запоріжжю. Відео згодом з'явилося у Telegram-каналах. Зокрема, і в проросійських.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Втім, місцевий мешканець не врахував той факт, що ворог використовує такі дані для коригування вогню та підтвердження знищення об’єктів інфраструктури України.

"Я став свідком обстрілу одногоз об'єктів Запоріжжя. Зафільмував це на мобільний телефон з метою демотивувати своїх друзів та знайомих не повертатися до міста. Бо тут досі небезпечно, прилітають ракети. Відео я надіслав близьким людям. Потім воно опинилося у Telegram-каналах", - розповів він.

Чоловік "кається". Він просить не публікувати у Мережу подібні відео та фото.

"Через дії таких збиральників лайківщодня гинуть українські військові та мирні громадяни", - наголосили в ОДА.

Як повідомлялося, у Харкові СБУ затримала місцевого майора поліції, який співпрацював з російськими окупантами. Колаборант здавав загарбникам позиції ЗСУ та фотографував приміщення місцевих органів влади та правоохоронних органів.

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