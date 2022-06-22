СБУ викрила в Івано-Франківську радянського офіцера, який прославляв Путіна і російську армію: фото

СБУ викрила антиукраїнського агітатора в Івано-Франківську.
Працівники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківську колишнього радянського офіцера, який активно поширював у забороненій в Україні соціальній мережі матеріали російської пропаганди.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, в цих матеріалах українців називали фашистами і нацистами, а росіян – визволителями.
"Фігурант народився в Україні, має українське громадянство та проживає в Івано-Франківську впродовж майже тридцяти років. Це не завадило йому бути шанувальником ідей "руського міра", прихильником російської армії та володимира путіна", - йдеться у повідомленні.
У своєму профілі в соцмережі він розміщував дописи на підтримку окупації України, з героїзацією російських вояків, вихвалянням представників окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань на кшталт Захарченка та "Ґіві".
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, чоловік інтерпретував події в окупованих містах України як "освобождение от украинских нацистов" та звеличував загиблих російських військових як таких, що загинули "смертью храбрых".
"Житель м. Івано-Франківська систематично розміщував на своїй сторінці у соціальній мережі публікації з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та прославляв військових країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту справи вже оголосили про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За цей злочин передбачено покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
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