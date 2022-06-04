СБУ викрила завербованого ФСБ хмельничанина: мав збирати дані про військових і членів їхніх сімей

СБУ викрила завербованого ФСБ хмельничанина: мав збирати дані про військових і членів їхніх сімей

Служба безпеки України викрила мешканця Хмельницького, який співпрацював з ФСБ Росії.

Російська спецслужба завербувала українця 2021-го. Тоді мешканець Хмельницького перебував на тимчасово окупованій території. Саме там погодився на конфіденційну співпрацю із ФСБ.

Про це повідомило управління СБУ у Хмельницькій області.

Після повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, російський агент отримав від кураторів завдання збирати та передавати інформацію про військові об'єкти регіону, місця дислокації особового складу української спецслужби та підрозділів ЗСУ. Також росіян цікавили особисті дані військових і членів їхніх сімей, адреси проживання та наявність транспортних засобів.

Втім, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження. Хмельничанин потрапив у їхнє поле зору. А тому ініціативно надав свідчення про всі обставини вербування й поставленні завдання.

Наразі йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічним увязненням. До слова, від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не вчинили жодних дій на шкоду державній безпеці та добровільно повідомили про обставини вербування.

Як повідомлялося, контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ Росії, який збирав інформацію про об’єкти, що могли стати ціллю для ворожих обстрілів у Черкаській області. Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді.

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