СБУ викрила злочинні угруповання, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумщини (фото)

Зловмисники вимагали у громадян гроші, а у разі відмови погрожували вбивством.

СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували мешканців Одеси, Харкова та Сумщини і загрожували державній безпеці в умовах війни.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зловмисники здійснювали розбійні напади на приватні оселі та обкладали "даниною" місцевих підприємців.

У разі відмови застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих.

Одеса

В Одесі правоохоронці знешкодили угруповання, яке діяло від імені підсанкційного "злодія в законі" на прізвисько "Авто Копала".

Керівництво бандою здійснював через так званого "смотрящего" за міським слідчим ізолятором. Перебуваючи у СІЗО кримінальник координував дії своїх поплічників на «волі».

СБУ затримала активних учасників банди на спробі "вибити" гроші з місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Харків

У Харкові нейтралізовано злочинне угруповання, яке вимагало гроші з громадян під надуманими приводами. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації, а потім за гроші пропонували їх вирішити.

До складу злочинної групи входили громадяни, раніше вже неодноразово засуджені за вчинення кримінальних злочинів.

Усіх чотирьох учасників банди затримано на спробі чергового "вибивання" неіснуючого боргу.

Сумська область

На Сумщині заблоковано діяльність угруповання, яке вимагало гроші з людей для наповнення "злодійської каси". Серед потерпілих від дій фігурантів, зокрема, внутрішньо переміщені особи.

СБУ затримала всіх учасників банди та їхнього організатора, який намагався втекти за кордон.