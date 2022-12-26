СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон: до схеми причетна організація депутата Чернігівської міськради

Ділки за 5 тисяч доларів і більше з ухилянтів робили "волонтерів" і таким чином мали намір переправляти їх за кордон.

Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Також викрито трьох організаторів цього нелегального трафіку.

Про це повідомили в СБУ.

Організаторами каналу втечі ухилянтів виявились місцеві бізнесмени, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

Вартість такої послуги становила від 5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.



"Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних "волонтерів" подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи "Шлях", - розповідають в СБУ.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності і печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.



Крім цього у зловмисників вилучили два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Втеча ухилянтів за кордон

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох жителів Одещини, які планували потрапити до Румунії, перепливши річку на надувних дитячих кругах.

28-річний житель Одеси хотів незаконно перебратися через кордон і потрапити до Молдови разом із своїм котом.

Нагадаємо, військком розповів, яке покарання чекає на ухилянтів-переселенців, які втікли на захід та ховаються від мобілізації.

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