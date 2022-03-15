СБУ виявила серед військових РФ уродженця Хмельницької області: очолює бойових підрозділ окупантів

Підрозділ зрадника перекинули з анексовано Криму у Херсонську область.

Служба безпеки України виявила серед російських військових уродженця Хмельницької області.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

Йдеться про Андрія Ч. Він раніше служив у Національній гвардії України. У 2014 році після анексії Криму він зрадив присязі та вступив до Росгвардії. Згодом чоловік отримав російське громадянство, вищу посаду й продовжив службу у Сімферополі.

Коли Російська Федерація здійснила вторгнення до України, 24 лютого, його передислокували до Херсонської області. Зрадник України очолює бойовий підрозділ, що знищує мирне населення.

У Службі безпеки зазначили, що батьки зрадника проживають у Хмельницькій області. Про те, що їхній син воює проти України, дізналися від правоохоронців.

Батько закликає сина не виконувати злочинні накази й скласти зброю.

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