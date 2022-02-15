СБУ влаштувала цілу спецоперацію, а суд відпустив додому: чоловікові, який замовив вбивство працівника, змінили запобіжний захід

Чоловік перебуватиме вдома й без браслета.

У Одесі Приморський районний суд відпустив під домашній арешт чоловіка, якого звинувачують у замовленні вбивства свого працівника. Зловмисника у вересні минулого року викрили працівники СБУ, організувавши цілу спецоперацію з інсценуванням викрадення та вбивства.

Про зміну запобіжного заходу ТСН.ua стало відомо завдяки ухвалі суду, яку надав потерпілий Ярослав С*.

В ухвалі суду від 14 лютого 2022 року йдеться про те, що суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про подовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому.

Натомість задовольнив клопотання захисника обвинуваченого про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт терміном на 60 днів.

Обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом у місті Одеса.

Чоловік, який ледь не став жертвою замовного вбивства, таким рішенням суду обурений. За його словами, замовник його вбивства має намір виїхати за кордон за підробленими документами.

Нагадаємо, що історія з плануванням вбивства айтівця сталася влітку минулого року. В Мережі потрапило відео викрадення чоловіка у Києві. Згодом виявилося, що це була спецоперація СБУ, а "викрадений" чоловік виявився працівником одного зі столичних підприємств. У лісі неподалік Одеси спецслужби зробили фото "вбитого" і надіслали замовнику.

СБУ його затримала. Ним виявився київський бізнесмен, на якого чоловік працював.

За вбивство айтівця замовник мав сплатити п’ять тисяч доларів. Він ообисто прийшов на зустріч у кафе, щоб віддати гроші кілерові, тоді його й затримали.

СБУ повідомила, що замовник убивства працював із Ярославом. Чоловік розповів, що компанія займалася криптовалютами. Навесні в них почалися фінансові проблеми, які й призвели до конфліктів.

Чоловіку, який замовив айтівця, загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викрала айтішника, імітувала його смерть та затримала замовника вбивства

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