СБУ влаштувала обшуки в Почаївській лаврі – ЗМІ (фото)

СБУ 30 листопада влаштувала обшуки в Почаївській Успенській лаврі на Тернопільщині. Лавра належить УПЦ МП.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Видання інформує, що працівники СБУ в середу вранці навідалися з обшуками до Почаївської лаври. За даними джерел, попередня причина візиту – поширення представниками лаври російської ідеології.

У самій СБУ ситуацію поки що не коментували.

СБУ в Почаївській лаврі / Фото: "РБК-Україна"

СБУ в Почаївській лаврі / Фото: "РБК-Україна"

До слова, навесні 2023 року у Почаївській лаврі місцеві вірянки переконували, що "Путін – це їхній правитель", а ракети по Україні "запускає Бог".

Що відомо про Почаївську лавру

Почаївська Успенська лавра є правоснавним чоловічим монастирем в однойменному місті на Тернопільщині, та перебуває під контролем УПЦ МП. Це найбільша православна святиня на заході України і друга в державі за важливістю після Києво-Печерської лаври.

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