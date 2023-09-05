СБУ влаштувала понад 20 обшуків у кількох областях: справа – про зловживання на відновленні енергетики

Слідчі заходи відбуваються в межах раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

СБУ 5 вересня проводить понад 20 обшуків у різних областях України у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на пресслужбу СБУ.

Видання із посиланням на СБУ уточнило, що співробітники спецслужби за процесуального керівництва Офісу генпрокурора проводять слідчі заходи в межах раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

"Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків", – зазначили в СБУ.

Там додали, що обшуки "відбуваються з дотриманням чинного законодавства".

До слова, наприкінці серпня СБУ затримала російського агента, який допомагав ворогу готувати обстріл ТЕЦ Києва під час опалювального сезону.

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