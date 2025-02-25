СБУ впроваджує унікальну методику безпілотних технологій та знищує путінські БПЛА за 100 тис. у.о - експерт

Служба Безпеки України впроваджує унікальну методику безпілотних технологій. Дронами за 700 у.о. знищуються російські розвідувальні БПЛА за 100 тисяч у.о.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що СБУ стала локомотивом інноваційних змін у сфері дронів. "Ключовим фактором стало те, що Україна не дає росії домінувати в інноваціях. Сьогодні служба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу рф, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам", - вважає політолог.

Черненко акцентує увагу на морських дронах – розробці Служби, яка змінила баланс сил на Чорному морі. "Усі розмови росіян, що вони нібито знайшли протидію морським дронам - ворожа пропаганда. Зараз це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування", - пише екснардеп.

"СБУ спільно з іншими Силами оборони вразила 48 складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Це підірвало бойовий потенціал росіян і мало ключовий вплив на те, що їх наступ суттєво загальмував. Ще одна важлива складова - далекобійні дрони, які вже завдали росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів", - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше, виступаючи на форумі "Україна. Рік 2025", голова СБУ Василь Малюк заявив, що СБУ успішно використовує безпілотні технології: "Працюємо в морі, на лінії фронту та за її межами в тилу ворога".

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