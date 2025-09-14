Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Українські спецпризначенці продовжують тримати під контролем порт Усть-Луга та інші ключові точки виходу Росії на світовий ринок. А внаслідок успішної операції спецпризначенців по Приморську, завдано суттєвих пошкоджень найбільшому нафтовому терміналу Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, завдано суттєвих пошкоджень найбільшому нафтовому терміналу Росії на Балтійському морі, усе перевірено, а ефект відчутний для ворога.

«Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок», — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що безпілотники СБУ здатні діяти на відстані понад тисячу кілометрів, забезпечуючи контроль та виявлення стратегічно важливих об’єктів противника.

Нагадаємо, 12 вересня Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. Там спалахнув найбільший нафтоналивний порт.

Також стало відомо про вибухи поблизу Москви. Очільник столиці країни-агресорки Сергій Собянін скаржився, БПЛА дістаються до міста. Нібито російська ППО збила щонайменше дев’ять дронів, які рухалися у бік столиці.