СБУ встановила п’ятьох громадян, які знімали та пересилали відео нічних "прильотів" на Черкащині

Співробітники СБУ встановили п’ять мешканців Черкаської області, які відзняли на відео наслідки нічних вибухів від дронів-камікадзе, які цілили по одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє у Facebook Управління СБ України в Черкаській області.

Всі відео вони пересилали через месенджери своїм друзям і знайомим та розміщували в телеграм-каналах.

Протягом ночі відео «розлетілося» Мережею, з’явилось в різних пабліках і стало доступним ворожим пропагандистам, які активно моніторять Інтернет. Це могло спричинити повторні ракетні удари.

Зі всіма встановленими особами співробітники СБУ провели відповідні роз’яснювальні заходи, пояснивши, що це може призвести до корегування точності ударів Росії.

«СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі 22 жовтня Росія обстріляла Черкаську область. Ракетний удар підтвердили в ОВА. "Тривога" в регіоні тривала 3 год. 18 хв - від 00:21 до 03:39.

У суботу зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Окупанти атакували об'єкти енергетики у різних областях. Крім того, ППО вдалося збити ворожі ракети у деяких регіонах.

Читайте також:

Обстріли в регіонах: рашисти обстріляли Харків, також луплять по Черкащині та Одещині