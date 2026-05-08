СБУ втретє вгатила по найбільшому НПЗ у РФ за завданням Зеленського

Дрони СБУ завдали удару по нафтових об’єктах Пермі / © Associated Press

СБУ втретє уразила дронами один з найбільших НПЗ у Росії.

Про це повідомили у відомстві.

«Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, цієї ночі фахівці Центру спецоперацій „Альфа“ СБУ відпрацювали по НПЗ „Лукойл-Пермнафтооргсинтез“ та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) „Перм“. Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною», — йдеться у повідомленні.



Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС «Перм» належить АТ «Транснефть» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.



Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

Нагадаємо, 30 квітня далекобійні дрони СБУ завдали удару по нафтових об’єктах поблизу Пермі другий день поспіль. Було уражено один із найбільших НПЗ Росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, що забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Нафтові об’єкти, що були атаковані дронами, розташовані на відстані понад 1500 км від України.

