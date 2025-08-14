СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які проводять інформаційні атаки по Україні: список

СБУ

Реклама

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні атаки по Україні: покази на них дав затриманий Кирило Молчанов.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Facebook.

«Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на „інформаційних диверсантів“ ФСБ РФ, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні. Йдеться про 12-х учасників організованої злочинної групи під назвою „Другая Украина“, яка функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання», — йдеться у повідомленні.

Реклама

СБУ зібрала покази на цих фігурантів із різних джерел, включаючи свідчення «політичного експерта» із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі і який зараз перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Як встановило розслідування, Кирило Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його «прямих контактів» був перший заступник п’ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного.

За вказівкою окупантів Молчанов та його «колеги» займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

Більше того, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Реклама

За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації «Другая Украина» безпосередньо з Путіним, після чого очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт.

Далі Медведчук власноруч сформував «штат» прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до РФ на початку повномасштабної війни.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля «Голос Європи» (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.

Реклама

Також встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіє з адміністрацією путіна та урядовими структурами рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру Медведчуку та його «підлеглим», які переховуються в росії. Серед них:

Денис Жарких

⁠Артем Марчевський

Роман Коваленко

Руслан Калинчук

Яків Таксюр

Юрій Дудкін

Руслан Коцаба

Наталія Хорошевська

Богдан Гіганов

Олег Ясинський

Олександр Лазарєв

Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Реклама

Вживаються комплексні заходи, щоб притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ГРУ у Запоріжжі, яку очолив священник.