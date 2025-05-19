СБУ викрила 17-річного зрадника, який готував теракт у Києві

Зрадник, який готував підрив Київського ТЦК

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Правоохоронці затримали 17-річного юнака, який готував теракту, який співпрацював з російськими спецслужбами. Він готував підрив адмінбудівлі Київського ТЦК.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі злочину

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань.

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“Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ «перехопили» інформацію: фігурант отримав від ФСБ нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду”, — повідомили в СБУ.

Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником.

“Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної «цілі»”, — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який служив у складі Збройних сил. За даними розслідування, військовослужбовець передавав окупантам координати українських позицій, сприяючи ворожим обстрілам.

Зрадником виявився 31-річний водій штурмового підрозділу, який воював на Курському напрямку. За вказівкою російського куратора він надав ФСБ віддалений доступ до свого смартфона, перетворившись на «живий маяк». Окупанти відстежували його місцеперебування онлайн і використовували дані для прицільних ударів.

«Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження. Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де „заліг на дно“ та очікував подальших інструкцій куратора з ФСБ. Від нього агент сподівався отримати план „евакуації“ до рф, який йому обіцяв російський спецслужбіст», — йдеться в повідомленні.

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Оперативники СБУ вистежили зрадника та затримали в його помешканні. У нього вилучили телефон з доказами шпигунської діяльності.