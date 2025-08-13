СБУ викрила агентурну мережу ГРУ у Запоріжжі, яку очолив священник (фото)

Затриманий / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російської військової розвідки (ГРУ) у Запоріжжі, яку координував місцевий священник Української православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

За повідомленням СБУ, військова контррозвідка спільно з Головнокомандувачем Збройних Сил України виявила та припинила діяльність ворожого осередку у місті Запоріжжя. Слідство встановило, що організацією і координацією агентурної мережі займався настоятель одного з місцевих храмів УПЦ (МП).

Реклама

За даними спецслужби, клірик під час проповідей відбирав проросійськи налаштованих мешканців, виправдовував дії Росії та воєнні злочини її військ, а згодом вербував їх для участі в агентурному апараті країни-агресора.

Розкриття мережі почалося після затримання російського коригувальника у Запоріжжі, який вже отримав тюремний вирок. Саме він надав покази щодо діяльності священника, що дозволило СБУ розпочати документування підривної діяльності клірика.

Затриманий / © СБУ

Серед вербованих агентів виявився 41-річний мобілізований до місцевої військової частини. За інструкціями російської спецслужби він передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. У звітах він зазначав інформацію про свій батальйон, суміжні підрозділи та навіть додавав фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

© СБУ

Слідство встановило, що священник та військовий координували свої дії з резидентом від 316-го розвідцентру російської ГРУ. Ним виявився колишній правоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану територію та розпочав роботу на РФ.

Реклама

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Речові докази / © СБУ

Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка з доказами злочинів, а у священника — російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодна зброя.

© СБУ

© СБУ

Обом фігурантам повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

Зловмисники перебувають під вартою. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх причетних до діяльності російської агентурної мережі.

Спецоперацію проведено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі СБУ затримала двох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які активно поширювали проросійську пропаганду та виправдовували воєнні злочини Росії в Україні.