Готували прорив ДРГ на Сумщині: СБУ викрила двох диверсантів

Російський агент готував прорив ворожих ДРГ на Сумщину / © СБУ

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Служба безпеки України затримала двох зловмисників, які готували диверсію в прикордонних районах Сумської області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Один із них — громадянин РФ, що тривалий час проживає в Україні. За даними слідства, він отримав завдання від російських спецслужб — шпигувати за Силами оборони та готувати маршрут прориву для диверсійно-розвідувальних груп.

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Злочинці планували організувати проникнення ДРГ РФ на територію Шосткинського району з боку Брянської області. Щоб уникнути зіткнень з українськими військовими, шпигун мав виявити їхні позиції, і для цього залучив до «роботи» 60-річного місцевого жителя, який мав проросійські настрої.

Під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордоння, де таємно знімали військові об’єкти, а також локації влучань російських снарядів.

СБУ задокументувала їхню діяльність та затримала на блокпосту, коли ті повертались із розвідувальної вилазки. У зловмисників вилучили мобільні телефони, які використовувалися для збору інформації та зв’язку з фсб.

Затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою.

© СБУ

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція викрили дві диверсійні групи, які діяли в Києві та Харкові за завданням російських спецслужб. Загалом було затримано п’ятьох осіб, серед яких 15-річна школярка.