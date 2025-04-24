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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Готували прорив ДРГ на Сумщині: СБУ викрила двох диверсантів

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російський агент готував прорив ворожих ДРГ на Сумщину

Російський агент готував прорив ворожих ДРГ на Сумщину / © СБУ

Служба безпеки України затримала двох зловмисників, які готували диверсію в прикордонних районах Сумської області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Один із них — громадянин РФ, що тривалий час проживає в Україні. За даними слідства, він отримав завдання від російських спецслужб — шпигувати за Силами оборони та готувати маршрут прориву для диверсійно-розвідувальних груп.

Злочинці планували організувати проникнення ДРГ РФ на територію Шосткинського району з боку Брянської області. Щоб уникнути зіткнень з українськими військовими, шпигун мав виявити їхні позиції, і для цього залучив до «роботи» 60-річного місцевого жителя, який мав проросійські настрої.

Під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордоння, де таємно знімали військові об’єкти, а також локації влучань російських снарядів.

СБУ задокументувала їхню діяльність та затримала на блокпосту, коли ті повертались із розвідувальної вилазки. У зловмисників вилучили мобільні телефони, які використовувалися для збору інформації та зв’язку з фсб.

Затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою.

/ © СБУ

© СБУ

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція викрили дві диверсійні групи, які діяли в Києві та Харкові за завданням російських спецслужб. Загалом було затримано п’ятьох осіб, серед яких 15-річна школярка.

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