СБУ викрила "крота" ФСБ у лавах ЗСУ на Курщині: зрадник наводив удари по своїх

Затримання підозрюваного / © СБУ

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Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який служив у складі Збройних сил. За даними розслідування, військовослужбовець передавав окупантам координати українських позицій, сприяючи ворожим обстрілам.

Про це повідомила СБУ.

Зрадником виявився 31-річний водій штурмового підрозділу, який воював на Курському напрямку. За вказівкою російського куратора він надав ФСБ віддалений доступ до свого смартфона, перетворившись на «живий маяк». Окупанти відстежували його місцеперебування онлайн і використовували дані для прицільних ударів.

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«Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження. Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де „заліг на дно“ та очікував подальших інструкцій куратора з фсб. Від нього агент сподівався отримати план „евакуації“ до рф, який йому обіцяв російський спецслужбіст», — йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ вистежили зрадника та затримали в його помешканні. У нього вилучили телефон з доказами шпигунської діяльності.

«Одночасно з затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ на передовій», — зазначили представники СБУ.

Затриманому оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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