СБУ викрила "крота": харків’янин намагався продати Росії секрети українського танка

Реклама

Суд виніс вирок агентові російської воєнної розвідки, який намагався викрасти таємну документацію українського танка Т-84БМ «Оплот». Зрадника засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в Харкові ще в лютому 2021 року. Слідство встановило, що він діяв за вказівкою російського ГРУ. Головною метою ворога були секретні креслення та дані про виробництво сучасного бойового танка, здатного уражати наземні й повітряні цілі.

Реклама

Російські спецслужби завербували безробітного мешканця Харківщини. Він потрапив у поле зору росіян ще до початку повномасштабного вторгнення, коли їздив до родичів у РФ. За грошову винагороду чоловік погодився втертися у довіру до працівника конструкторського бюро оборонного заводу. Через нього агент планував отримати доступ до закритих матеріалів підприємства.

Контррозвідка СБУ викрила агента на самому початку його діяльності. Правоохоронці провели оперативну комбінацію та затримали фігуранта «на гарячому». Це сталося у момент передавання йому імітаційних документів, які він вважав справжніми секретами.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон. У ньому збереглося листуваяння та інші докази співпраці з російською розвідкою. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Розслідування справи проводила СБУ в Харківській області під керівництвом обласної прокуратури.

Реклама

