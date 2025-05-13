СБУ викрила зрадника, який готував удар по лініях електропередач Рівненської АЕС

Зрадник, який мав навести дрони на лінії електропередач Рівненської АЕС

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СБУ затримала чергового зрадника України. Так, агент ГРУ РФ готував «GPS-маячок» для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про підготовку удару по Рівненській АЕС

За даними слідства, фігурант мав навести російські дрони на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини. Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «Шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію.

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Російським агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта. Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ з Підмосков’я і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання.

“Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробирався до «цілі» через відкриту місцевість, а добравшись — намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ”, — зазначається у повідомленні.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція викрили російських агентів, які вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині. За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини з ознаками насильницької смерті. Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.

Виконавців затримали «по гарячих слідах». Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

Зловмисники перебувають під вартою — їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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