СБУ випалила лігво ФСБ на Херсонщині: під ударом десятки окупантів та авто (відео)

Атака СБУ на координаційний центр та місце дислокації співробітників ФСБ Росії / © СБУ

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Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на координаційний центр та місце дислокації співробітників ФСБ Росії на окупованій частині Херсонської області. Під час операції по об’єкту влучило 13 дронів, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили у телеграм-каналі СБУ.

Спецпризначенці СБУ успішно атакували координаційний центр і місце дислокації співробітників ФСБ, облаштовані на території одного з пансіонатів.

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За попередньою інформацією, у координаційному центрі могли перебувати близько 100 військовослужбовців ФСБ. Розвідка СБУ також встановила, що на території об’єкта розміщувалися понад 70 автомобілів. Комплекс охороняли озброєні військові, а сам об’єкт мав контрольно-пропускні пункти, інженерні загородження та підземні укриття.

Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 дронів СБУ. Після удару на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Як зазначили в українській спецслужбі, подібні операції:

завдають російським силам значних втрат на окупованих територіях,

порушують роботу системи управління та координації,

змушують ворога перекидати додаткові сили для охорони власних об’єктів,

суттєво ускладнюють логістику й забезпечення підрозділів ФСБ.

Дата публікації 14:06, 20.07.26 Кількість переглядів 3 СБУ уразила координаційний центр ФСБ на окупованій Херсонщині

До слова, у ніч проти 20 липня Московську область атакували дрони, у соцмережах повідомляли про удари по складах та нафтобазах у районі Коледіно і Подольська. Мер Москви Сергій Собянін та «Росавіація» заявили про нібито збиття загалом кількох десятків безпілотників на підльоті до міста.

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