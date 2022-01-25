СБУ заарештувала "диверсантів", які на замовлення РФ планували серію збройних нападів біля кордону України

СБУ заарештувала "диверсантів", які на замовлення РФ планували серію збройних нападів біля кордону України

Злочинну групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ.

У Житомирі і Харкові українські контррозвідники знешкодили організоване злочинне угруповання, яке координували представники спецслужб РФ з метою дестабілізувати ситуацію в регіонах.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Встановили, організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. Злочинну групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали "кандидатів" до складу банди. Для цього, за даними СБУ, використовували власні зв’язки серед представників криміналітету.

Під час проведення слідчих дій за місцями перебування обох організаторів угруповання, правоохоронці виявили:

спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення,

чорнові записи з планами щодо підготовки до розбійних нападів,

засоби зв’язку,

комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

"У межах кримінального провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як раніше повдіомляли, за даними всіх розвідок, які збігаються з даними розвідок США, Британії та інших українських партнерів, внутрішня дестабілізація - це питання №1 для РФ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, "без внутрішньої дестабілізації росіянам тут робити нема чого".

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