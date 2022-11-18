СБУ заблокувала онлайн-казино, через яке перерахували 3 млрд гривень до РФ (фото)

Служба безпеки повідомила про ліквідацію незаконного онлайн-казино, через яке до Росії перерахували майже 3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними правоохоронців, нейтралізували організоване злочинне угруповання, створене громадянами Росії в Україні. Підозрювані, як стверджують у СБУ, відкрили незаконне онлайн-казино, через яке до РФ перерахували майже 3 млрд гривень. На чолі угруповання стояли громадяни країни-агресора, а українці займалися пошуком офісів та персоналу, а також відповідали за налаштування комп'ютерної техніки та авторизацію користувачів "грального бізнесу".

Фото: СБУ

Крім цього, за словами правоохоронців, громадяни України моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, яка потрібна для роботи азартних ігор в режимі онлайн.

Десятьом учасникам незаконної діяльності, серед яких громадяни України та Росії, пред'явлено підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 — "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній"

ч. 2 ст. 203-2 — "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей"

ч. 1, ч. 2 ст. 209 — "Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом".

Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ викрила агента ФСБ, який збирав інформацію про переміщення військових і пересилав ворогу координати електропідстанцій. В його телефоні правоохоронці знайшли переписку із російськими кураторами, яким чоловік скидав фото та відео наслідків ударів, а також радив, куди бити повторно.

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