СБУ заблокувала роботу сайту, який допомагав бомбардувати українські військові об’єкти

Інтернет-ресурс надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі, включно із секретними.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу вебсайту, який допомагав російським окупантам отримувати координати для бомбардувань на території України.

Про це в понеділок, 28 лютого, повідомили в пресслужбі СБУ.

Цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по українських військових об'єктах.

Також читайте YouTube заблокував в Україні низку каналів російської пропаганди

“Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і т. д”, - йдеться у повідомленні.

Наразі роботу вебресурсу блоковано — замість карти для пошуку військових об’єктів відтепер на головній сторінці сайту з’явився синьо-жовтий напис “Слава Україні”.

Служба безпеки України

Нагадаємо, російські окупанти в аеропорту Гостомеля під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Читайте також: