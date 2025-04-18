Окупанти залучають своїх агентів для підготовки терактів: СБУ попередила про небезпеку на Великдень

Великдень / © Unsplash

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СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки продовжує системно викривати спроби російських окупантів із розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України.

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Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності.

Серед іншого, поплічники російських спецслужб створюють штучні конфліктні ситуації між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Крім цього, окупанти продовжують підступно залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України.

Здебільшого мішенню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходились — на центральній вулиці міста або у дворі житлового масиву.

© СБУ

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Нагадуємо, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua.

Крім того, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — ви можете повідомити про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot

Надана вами інформація є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

СБУ просить громадян бути пильними і дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними спецслужб, РФ може завдати потужного удару напередодні Великодня і після нього.