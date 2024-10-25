СБУ запобігла спробам зірвати мобілізацію: на лаву підсудних посадять 19 зловмисників

За скоєні злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили та затримали 19 осіб, які через публікації у Мережі намагались зірвати мобілізацію в Україні.

Про це повідомили в СБУ.

Затримано 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які публікували на своїх ресурсах локації ЗСУ, знімали провокативні стрими та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

"На Хмельниччині заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації", – йдеться у повідомленні СБУ.

Ці особи також збирали інформацію про місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Цей контент вони поширювали у десятках груп у месенджерах Telegram та Viber.

"У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини", – повідомили в СБУ.

Щоб приховати свою злочинну діяльність, фігуранти створювали анонімні облікові записи у месенджері під вигаданими іменами.

"На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував у своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад", – додали правоохоронці.

П'ятеро затриманих осіб вже отримали повідомлення про підозру у "перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань" (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Іншим фігурантам повідомлять про підозри у скоєнні злочинів найближчим часом. За скоєні злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині СБУ затримала інформатора РФ, який збирав дані для підготовки ворожих ударів й чекав на прихід "асвабадітєлєй".

Читайте також: