СБУ запобігла теракту у Львові: двоє агентів РФ намагалися підірвати авто українського військового

Служба безпеки України затримала у Львові двох агентів російських спецслужб, які намагалися закласти вибухівку під автомобіль українського військовослужбовця. За даними слідства, зловмисники діяли на замовлення РФ і були викриті "на гарячому" під час встановлення саморобного вибухового пристрою.

За інформацією СБУ, вибухівку було замасковано у спортивну сумку.

Терористи планували підірвати авто дистанційно — шляхом телефонного дзвінка на пристрій, під’єднаний до вибухового механізму. Вага СВП становила 4,5 кг вибухової речовини, також були додані уражальні елементи — металеві гайки.

Затриманими виявилися двоє мешканців Закарпатської області віком 22 та 23 роки. Вони вийшли на зв’язок із представниками РФ через Telegram-канали, шукаючи "легкий заробіток". Після вербування прибули до Львова, забрали вибухівку з підготовленого схрону та провели розвідку біля авто потенційної жертви.

Щоб зафіксувати наслідки теракту, навпроти місця паркування зловмисники встановили приховану камеру з віддаленим доступом, якою мали користуватися куратори з Росії.

Вибухівку було замасковано у спортивну сумку.

Однак СБУ виявила й знешкодила вибухівку до моменту підриву. Також було вилучено камеру та інші докази.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ попереджають: російські спецслужби дедалі частіше використовують тактику, коли вербують українців під виглядом "простих завдань", а потім самі ж їх ліквідовують, щоб позбутися свідків.

"Якщо вам пропонують занести "пакунок" до адмінбудівлі чи військового об’єкта — вас можуть просто вбити", — застерігають у відомстві.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на прикордонні Сумщини агента російської воєнної розвідки. Ним виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах ЗСУ на Курському напрямку.