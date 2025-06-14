Вибухівку заклали на дитячому майданчику: СБУ зірвала теракт в Одесі (фото)

Затриманий / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Служба безпеки України зірвала ще один терористичний акт, який мав відбутися в Одесі за завданням російських спецслужб.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

У результаті спецоперації СБУ було затримано агента ФСБ, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України. Зловмисник планував здійснити замах за допомогою саморобного вибухового пристрою з елементами ураження.

Реклама

Як встановило слідство, виконавцем замовлення російських спецслужб став 31-річний мешканець Одеської області. Чоловіка завербували через проросійські Telegram-канали, які обіцяли «легкий заробіток».

Першим його завданням було «тестове» завдання — підпалити військовий автомобіль. Після успішного виконання цього етапу агент отримав інструкції щодо підготовки до теракту.

За задумом кураторів, виконавець мав дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону та закласти її на маршруті пересування українського військового. За інформацією СБУ, місце закладання вибухівки — дитячий майданчик в одному з житлових кварталів Одеси.

Саморобний вибуховий пристрій був начинений уражаючими елементами і оснащений мобільним телефоном для дистанційної активації. Планувалося, що вибух буде здійснено саме в момент перебування українського військовослужбовця поруч.

Реклама

© Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Співробітники СБУ своєчасно виявили загрозу та поетапно задокументували всі дії агента. Завдяки оперативним заходам зловмисника затримали «на гарячому» — одразу після закладення вибухівки на місці запланованого теракту.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 — закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 — умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб;

Реклама

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Комплексні оперативно-слідчі заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла терактові у центральному парку Івано-Франківська. ФСБ намагалася завербувати 15-річну дівчину для встановлення вибухівки.

Реклама