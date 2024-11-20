СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці, який коригував ворожі удари по критичних об'єктах (фото)

Агент РФ передавав важливу інформацію для атак на українські ТЕЦ і намагався підпалити залізничні підстанції.

У Вінниці СБУ затримала 22-річного баристу, агента російських спецслужб, який діяв у Київській та Вінницькій областях. Молодий чоловік коригував ворожі повітряні атаки та організовував підпали на території України.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України..

За даними СБУ, він збирав розвіддані про одну з київських ТЕЦ, яку окупанти планували атакувати комбінованим ударом з ракет і дронів-камікадзе. Крім того, він намагався виявити місця розташування радіолокаційних станцій ЗСУ, що захищають повітряний простір столиці.

Зрадник також спробував підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області. СБУ викрила його, задокументувала злочини та затримала після спроби підпалу.

Фото затриманого зрадника / СБУ

Розслідування показало, що він був завербований російськими спецслужбами в жовтні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон з анонімним чатом для зв’язку з російським куратором.

Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція проводилась за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.

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