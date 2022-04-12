СБУ затримала 6 зрадників, які були корегувальниками вогню і передавали дані про позиції ЗСУ

СБУ затримала 6 зрадників, які були корегувальниками вогню і передавали дані про позиції ЗСУ

У Запорізькій області місцевий житель коригував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ.

За останні дні Служба безпеки України викрила шістьох зрадників та колаборантів, які працювали на російську спецслужбу та передавали ворогу дані про сили ЗСУ і Тероборони.

Про це сьогодні, 12 квітня, повідомили у пресслжубі СБУ.

Агентів спіймали у чотирьох областях України.

У Миколаївській області затримали місцевого мешканця, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та коригував ракетні обстріли.

У Донецькій області СБУ затримала ще трьох колаборантів. Всі вони передавали ворогу позиції українських військ, розташування блок-постів тощо.

На Луганщині спецслужба ліквідувала діяльність агентурної мережі РФ, яка збирала та передавала російському куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби.

У Запорізькій області спецпризначенці СБУ затримали жителя регіону, який коригував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ.

"Всіх агентів і колаборантів затримали. З ними проводиться відповідна робота", - зазначили в СБУ.

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