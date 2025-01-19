СБУ затримала адвоката, що вербував агентів для російської розвідки: що про нього відомо

В Києві співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, який працював на Російську військову розвідку (ГРУ). Він вербував нових агентів для цієї спецслужби та захищав у судах уже викритих поплічників ворога.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі зафіксували, як він допомагав росіянам підбирати коригувальників для обстрілів на території України, а після затримання одного з таких агентів, він братися за його захист у суді.

Адвокат був завербований російським офіцером ГРУ Віталієм Наумовим ще в 2015 році під час особистої зустрічі в Росії. З початком повномасштабного вторгнення в 2022 році він активно шукав нових агентів, передавав російській спецслужбі важливу інформацію про співробітників СБУ, які займались викриттям зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ.

За свою діяльність він отримував гроші через анонімні перекази від Наумова. Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон, яким він користувався для зв’язку з ворогом та іншими агентами.

Підозрюваному оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. За це йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Справу супроводжує Офіс Генерального прокурора, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Третій штурмовій вказали, де ще треба шукати російських агентів

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