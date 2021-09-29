СБУ затримала агента ФСБ, який в Рівненській області вбив українського офіцера

СБУ затримала агента ФСБ, який в Рівненській області вбив українського офіцера

Зловмисники отримали від ФСБ також і зброю.

СБУ затримала завербованого агента ФСБ, який в 2016 році в Рівненській області вбив українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Слідство встановило, що російська ФСБ завербувала двох громадян України для виконання розвідувально-диверсійних завдань. У квітні 2016 року вони прибули з території РФ до України. Агенти ФСБ повинні були збирати інформацію про військовослужбовців Збройних сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Інформацію російські агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом зловмисники отримали від ФСБ завдання вбити українського спецпризначенця. Для цього вони отримали зброю з РФ та вбили українського офіцера.

Першого агента ворожих спецслужб затримали у листопаді 2016 року, коли він намагався виїхати з України. Суд визнав його винним та присудив до 12 років позбавлення волі. Іншого підозрюваного затримали недавно та оголосили йому про підозру.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який керував аеропортом в окупованому Сімферополі.

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