СБУ затримала агента РФ: шпигував за HIMARS на півдні та коригував ракетні удари по Нікополю

Служба безпеки затримала російського агента. Він шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 на півдні України. Саме це були основні завдання зрадника.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генерального прокурора.

Зловмисник також корегував удар по Нікополю на Дніпропетровщині. Зокрема, він передав GPS- координати об’єктів енергетичної інфраструктури. Потім "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак.

Слідство встановило, що зрадником виявився мешканець села Вищетарасівка Нікопольського району. Чоловіка після початку повномасштабного вторгнення завербували представники російських спецслужб.

"Він надсилав ворогові координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл військових об’єктів ворога, та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових", - наголошують у повідомленні ОГ.

Інформатор співпрацював з ворогом через Telegram. Чоловіка було викрито під час виконання чергового завдання ворога. Йому оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Як повідомлялося, соратник колишнього народного депутата-зрадника Іллі Киви, дніпровський бізнесмен у сфері IT був російським коригувальником. Зокрема, він коригував ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури в Дніпрі та полював за переміщенням сил ППО Збройних сил.

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