СБУ затримала агента російської розвідки: готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях

Зрадником виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини.

СБУ затримала агента російської розвідки, який готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині.Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами українських військ.

Про це повідомили в СБУ.

Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де лікують поранених воїнів Сил оборони.

"Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах. Таким чином вони сподівалися перерізати шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ", - йдеться в повідомленні.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.

Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець зі сходу України.

Встановлено, що російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника на Миколаївщині, який допомагав окупантам.

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