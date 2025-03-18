СБУ затримала агента, який координував удари по українських радіолокаційних станціях

У Черкаській області Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Щоб підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівались отримати координати радіолокаційних станцій української ППО. Для цього фсб дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив «у поле зору» окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні.

Він був завербований і почав виконувати завдання: об'їжджав місцевість, намагаючись знайти позиції протиповітряної оборони України, а також реєстрував геолокації критично важливих об'єктів, таких як енергетичні об'єкти, для їх подальшого ураження російськими ракетами.

Завданням агента також було встановлення прихованої вебкамери навпроти потенційної цілі для коригування повітряних атак РФ. Служба безпеки України (СБУ) викрила його на ранньому етапі його діяльності і затримала "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта.

Під час обшуку в затриманого був знайдений мобільний телефон з анонімним чатом, який він використовував для зв'язку з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії. В результаті агенту було оголошено підозру в державній зраді, і він перебуває під арештом. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні затримали 6 підпалювачів, які працювали на спецслужби РФ.

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