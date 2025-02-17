СБУ затримала агентів Росії, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

СБУ та Національна поліція України затримали російську агентурну групу, яка на замовлення ворожих спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки та поліція затримали двох російських агентів, які 5 лютого у Хмельницькій області скоїли замовний теракт. Зловмисники "втемну" використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до визначеної російськими спецслужбами цілі. Йдеться про будівлю ТЦК у Кам’янці-Подільському.

Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Протягом доби після теракту вдалося затримати обох виконавців злочину. Протягом наступних днів було задокументовано їхній зв’язок зі спецслужбою РФ.

Фігурантами виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу. Ворог завербував їх через телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків. Обидва зловмисники діяли окремо, але мали спільного російського куратора.

Так, за інструкцією ворожого куратора неповнолітній агент виготовив саморобу вибухівку. Для максимального ураження він начинив її гайками, обрізками арматури, а також обладнав мобільним телефоном для дистанційної детонації.

Після цього студент заклав вибухівку до схованки та передав геолокацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту – наркозалежному, який потім забрав вибухівку.

Пізніше наркозалежний мав доставити вибухівку під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Чоловік зрозумів, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, тому замовив доставку. Коли кур’єр прибув під будівлю ТЦК, ворог підірвав вибухівку разом з ним.

У затриманих були проведені обшуки: вилучено мобільні телефони із доказами контактів з російськими спецслужбами, знаряддя і компоненти для виготовлення вибухівки.

Обом затриманим повідомлено про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

СБУ затримала агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

Нагадаємо, 5 лютого біля Кам’янець-Подільського ТЦК прогримів вибух. Повідомлялося про загибель людини, яка скоїла теракт. Серед постраждалих опинилися лікарі ВЛК, перехожі та військовий.