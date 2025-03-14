СБУ затримала агентку РФ, причетну до теракту, під час якого загинув 15-річний "кур'єр"

У лютому 2025 року на Харківщині стався теракт, організований спецслужбами РФ, під час якого ворог підірвав свого 15-річного агента. Служба безпеки України затримала співучасницю теракту й виготовила вибухівку за вказівками окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Хлопець під виглядом курʼєра доставив саморобний вибуховий пристрій (СВП) до військової частини Національної гвардії. Підліток загинув разом із військовослужбовцем, якому була адресована "посилка".

СБУ затримала 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями російських спецслужб виготовила СВП. Вибуховий пристрій був оснащений додатковими елементами для максимального ураження та мобільним телефоном для дистанційної активації. Агентка залишила сумку з вибухівкою у своєму під’їзді, звідки її забрав школяр.

"Після цього неповнолітній агент замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії. Ворог відслідковував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні. Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП і ліквідували свого агента як "зайвого свідка", — йдеться в повідомленні.

СБУ визначило місцезнаходження жінки, яка виготовила вибуховий пристрій. Правоохоронці затримали її за місцем проживання в Харківській області.

Під час обшуку у зловмисниці було вилучено складові для виготовлення нового СВП та мобільний телефон з доказами її співпраці з РФ. Затриману підозрюють за пособництво у терористичному акті та незаконне зберігання вибухового пристрою.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"СБУ застерігає українців: спецслужби рф почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте ‒ вас хочуть вбити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція затримали 19-річну дівчину, яка діяла на замовлення ворога та готувала вибух поблизу обласного управління поліції.

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