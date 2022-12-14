СБУ затримала автоперевізника, який надав автобуси для транспортування окупантів з Криму до Херсона

Служба безпеки затримала ще одного пособника окупантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

СБУ затримала власника місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення Херсона. Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

До перевезення окупантів з Криму до Херсона було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.

Після звільнення Херсона поплічник рашистів намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя. Втім, українська спецслужба своєчасно викрилиа і затримали його на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресорки. Для цього зрадник "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в Росії.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Колаборанти в Україні

Нещодавно у Херсоні затримали трьох колаборантів, які ​збирали голоси за проведення псевдореферендуму.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала в Україні понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з Херсонської і Запорізької областей.

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