СБУ затримала бойовика-розвідника "ДНР": ховався у Вінниці

Українська Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". У місті він переховувався від правосуддя.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що мешканець Донеччини ще 2014-го вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус російських збройних сил. Він брав участь захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури у Горлівці.

Втім, напередодні початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де переховувався. Втім, співробітники СБУ встановили місце його тимчасового проживання та затримали.

У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.

СБУ затримала у Вінниці ексбойовика "ДНР". / Фото: СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею "участь у терористичній групі чи терористичній організації". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомлялося, на Житомирщині викрито фармкомпанію, яка продавала медикаменти російській армії. Серед основних товарів були знеболювальні засоби, якими комплектувались аптечки військових РФ, медикаменти використовували для лікування поранених окупантів. Зокрема, на полі бою.

Читайте також: