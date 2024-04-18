СБУ затримала чергового зрадника, який працював на РФ: скільки років отримав

Колаборант підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Співробітники СБУ викрили зрадника, який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ. За роботу агентові окупанти заплатили майже 250 тис. у гривневому еквіваленті. Тепер він отримав те, на що заслуговує – 15 років тюрми.

Про це повідомила СБУ.

За даними відомства, очільник громадської організації "російська громада Полтавщини" є ідеологічним прихильник кремлівського режиму.

"На замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати Сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів", – пояснили у Службі.

Серед іншого, зрадник заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва.

Повідомляється, що на основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років тюрми.

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