СБУ затримала чернігівського депутата та керівника столичного банку, які переправляли ухилянтів за кордон

Служба безпеки заблокувала два нові канали нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

СБУ затримали у Києві та Луцьку двох організаторів нелегального переправляння чоловіків за кордон. Одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Депутат пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього він за гроші обіцяв надати чоловікам фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону.

Вартість таких "послуг" депутата становила від 3 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини грошей.

Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків.

За 16 тис. дол. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби.

СБУ затримала посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди".

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд відправив їх під варту.

Як ухилянти намагаються виїхати з України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Проте від перших днів ухилянти намагаються втекти з України: вони перевдягаються у жіночий одяг, купують фальшиві довідки про те, що виховують більше трьох дітей, та іншими методами намагаються виїхати.

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинули вже 11 чоловіків.

Загалом від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

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