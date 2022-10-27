СБУ затримала чиновника прокуратури, який ухилянтам продавав свідоцтва про інвалідність

СБУ та ДБР затримали високопосадовця прокуратури, який “продавав” оформлення інвалідності.

Правоохоронці затримали високопосадовця прокуратури, який за гроші “гарантував” оформлення групи інвалідності. Чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, СБУ спільно з ДБР викрили на шахрайській схемі заступника керівника однієї з обласних прокуратур. Під час війни вій обіцяв місцевому мешканцю своє сприяння у “прискореній” процедурі оформлення ІІ групи інвалідності його батьку для ухилення від мобілізації. Ця послуга коштувала 7,5 тисяч доларів.

“За даними слідства, отримані гроші він нібито мав передати голові комісії медико-соціальної експертизи для вирішення питання з “позачерговою” видачею відповідних документів. Правоохоронці затримали прокурора після передачі всієї суми грошей. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу”, - розповіли в СБУ.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що окупанти каратимуть місцевих у Запорізькій області за підписки на українські ЗМІ.

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