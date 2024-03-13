СБУ затримала депутатку Херсонської облради, яка допомагала Сальдо: лікувала поранених окупантів

Служба безпеки України затримала депутатку Херсонської облради, яка допомагала Сальдо відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, зрадницею виявилася чинна депутатка місцевої облради. Після захоплення окупантами росіян вона запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Гауляйтер Сальдо згодом призначив її очільницею так званого “управління охорони здоров’я” у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ.

“На цій “посаді” вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених рашистів. Крім цього зловмисниця займалась постачанням медпрепаратів для російських військ та окупаційних органів країни-агресора. Щоб конспіруватися, колаборантка обрала собі псевдонім, який використовувала під час “оформлення” до псевдоустанови та у подальшій підривній діяльності на користь рф. Після звільнення Херсона фігурантка зашилась у місті, сподіваючись уникнути правосуддя, позиціонуючи себе “поза політикою”, - розповіли в СБУ.

Вже згодом вона планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям. Але СБУ своєчасно викрила колаборантку і затримала її.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території). Наразі депутатка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що у ЗСУ виявили зрадника, який планував смертельно отруїти все командування на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Читайте також: