СБУ затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки, яка підтримувала окупантів

Жінка однією з перших підтримала загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Служба безпеки України затримали на Вінниччині доньку колишнього "голови" окупаційної "адміністрації" Чорнобаївки (Херсонська область - ред.) Юрія Турульова, яка підтримувала російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині. Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, після захоплення Чорнобаївки фігурантка однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" РФ на території захопленої громади.

"Для цього змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресорки в окупованій частині Херсонщини", - розповіли правоохоронці.

Також відомо, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією", на якому схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

Після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зрадниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві до 11,5 року засудили коригувальнику, який наводив російські ракети "Калібр" на місто.

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