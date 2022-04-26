СБУ затримала двох коригувальників ударів РФ по заводах "Укроборонпрому": це працівники підприємств

СБУ затримала двох коригувальників ударів РФ по заводах "Укроборонпрому": це працівники підприємств

СБУ затримала провідного інженера одного із заводів "Укроборонпрому" за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству

Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу.

Про це інформує пресслужба "Укроборонпрому".

Колаборант повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства окупантам.

Крім того, було затримано ще одного коригувальника вогню по заводам "Укроборонпрому". Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства концерну.

Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання ракетних ударів по заводу, а також корегував вогонь після їх нанесення.

"Укроборонпром" звернувся до СБУ з проханням розслідувати ці справи щодо підриву обороноздатності України.

"Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресорку", – повідомив заступник генерального директора з безпеки концерну Роман Забарчук.

Нагадаємо, Укроборонпром звільнив директора ДП "Антонов".

Раніше командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення. Він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.

У ДП "Антонов" відповіли, що заява командир екіпажу ґрунтується винятково на його особистих думках та оціночних судженнях.

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