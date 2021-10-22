СБУ затримала двох працівників ДБР, які мали передати хабар прокуророві

Правоохоронці виконували замовлення бізнесмена-забудовника.

У Києві співробітники СБУ провели спецоперацію, під час якої затримали двох співробітників Державного бюро розслідувань, які отримали від підприємця гроші для передачі хабара.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, на замовлення бізнесмена правоохоронці мали намір підкупити працівника прокуратури, щоб вирішити питання із забудовою.

“Учасники протиправної схеми звернулися до працівника прокуратури із “проханням” зняти арешт із “потрібної” земельної ділянки, а також закрити відповідне кримінальне провадження. За таку послугу вони обіцяли заплатити $5 тис”, - йдеться у повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, вказані службовці ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і “допомагали” бізнесменам вести підприємницьку діяльність.

“Вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців і посадових осіб із проханнями “закрити очі” на порушення своїх “клієнтів”. У випадках, коли їм відмовлялися “іти назустріч”, співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців”, - пояснили в СБУ.

Затриманим правоохоронцям повідомлено про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) та ст. 370 (провокація підкупу) КК України. Вивчається можлива причетність фігурантів до інших протиправних дій. Встановлюється коло усіх осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке причетне до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.

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