СБУ затримала фітнес-тренера з Полтави, який ображав та плював у бійців ЗСУ (фото)

Служба безпеки перевіряє інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли бути використані російськими пропагандистами.
СБУ та разом з Нацполіцією затримали в Полтаві фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових, плювався на них та публікував відповідні відео в Мережі.
Про це у пресслужбі СБУ та в поліції Полтавської області повідомили 30 серпня.
"Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні", – зазначається в заяві СБУ.
Там додали, що був задокументований, коли зловмисник у середмісті Полтави почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Чоловік безпідставно звинуватив військових у розв’язанні війни Росії проти України та начебто вбивствах людей за гроші.
На цьому провокатор не зупинився і плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту. На війні він підірвався на міні та отримав контузію з численними пораненнями.
Свої злочинні дії фігурант зняв на відео, а потім відповідний ролик зі своїми коментарями опублікував на своїй Instagram-сторінці.
"Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками", – зазначили у спецслужбі.
У відомстві зараз перевіряють інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли бути використані кремлівськими пропагандистами для поширення фейків про війну в Україні.
В СБУ також поінформували, що зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, однак правоохоронці затримали його. Як повідомили в поліції Полтавщини, під час спілкування із правоохоронцями фігурант поводився агресивно та чинив опір.
Зараз слідчий підрозділ Полтавського райуправління поліції вирішує питання щодо повідомлення провокатор про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, в липні Заволока виклав відео, на якому звинувачує військових у "вбивствах російських окупантів за гроші", провокує бійців і показує їм середній палець. На одному з відео зловмисник із другом висміяли бійця ЗСУ Олександра Мацька за тремор рук, який той отримав внаслідок контузії. Після цього Заволока ще і плюнув у військового.
Щодо Заволоки поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Читайте також: