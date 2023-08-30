СБУ затримала фітнес-тренера з Полтави, який ображав та плював у бійців ЗСУ (фото)

Служба безпеки перевіряє інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли бути використані російськими пропагандистами.

СБУ та разом з Нацполіцією затримали в Полтаві фітнес-тренера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових, плювався на них та публікував відповідні відео в Мережі.

Про це у пресслужбі СБУ та в поліції Полтавської області повідомили 30 серпня.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні", – зазначається в заяві СБУ.

Там додали, що був задокументований, коли зловмисник у середмісті Полтави почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Чоловік безпідставно звинуватив військових у розв’язанні війни Росії проти України та начебто вбивствах людей за гроші.

На цьому провокатор не зупинився і плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту. На війні він підірвався на міні та отримав контузію з численними пораненнями.

В Полтаві затримали фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав бійців ЗСУ / Фото: СБУ

В Полтаві затримали фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав бійців ЗСУ / Фото: СБУ

Свої злочинні дії фігурант зняв на відео, а потім відповідний ролик зі своїми коментарями опублікував на своїй Instagram-сторінці.

"Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками", – зазначили у спецслужбі.

У відомстві зараз перевіряють інформацію про те, що провокативні відео і дописи зловмисника могли бути використані кремлівськими пропагандистами для поширення фейків про війну в Україні.

В СБУ також поінформували, що зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, однак правоохоронці затримали його. Як повідомили в поліції Полтавщини, під час спілкування із правоохоронцями фігурант поводився агресивно та чинив опір.

Затримання фітнес-тренера Романа Заволоки, який ображав бійців ЗСУ / Фото: поліція Полтавської області

Зараз слідчий підрозділ Полтавського райуправління поліції вирішує питання щодо повідомлення провокатор про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Роман Заволока під час затримання чинив опір / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в липні Заволока виклав відео, на якому звинувачує військових у "вбивствах російських окупантів за гроші", провокує бійців і показує їм середній палець. На одному з відео зловмисник із другом висміяли бійця ЗСУ Олександра Мацька за тремор рук, який той отримав внаслідок контузії. Після цього Заволока ще і плюнув у військового.

Щодо Заволоки поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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