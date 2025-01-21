СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час війни набув шалених статків

Фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

СБУ затримала головного психіатра Збройних Сил. Він є заступником Голови Центральної ВЛК та розв'язував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Про це повідомили у пресслужбі ЗСУ.

За наданою інформацією, посадовець з початку 2022 року набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.

Протягом 2022-2024 року він придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в м. Києві;

1 квартиру в м. Одеса;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в. та інше майно.

Також під час обшуків у посадовця знайшли 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи.

Результат проведених обшуків

Результат проведених обшуків

Результат проведених обшуків

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань України затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих.

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